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Зеленський: російський терор давно перейшов межу

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Київ, Неділя 10 липня 2022 22:37
Зеленський: російський терор давно перейшов межу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російський терор в Україні давно перейшов межу і є загрозою глобальній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом в цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки - покарати Росію, країну-терориста, за все зроблене проти України і міжнародного правопорядку", - зазначив він.

Він підкреслив, що наступного тижня проведе переговори, які сприятимуть покаранню російських військових злочинців.

"Причому ця активність спрямована не тільки на Європу та інші традиційні регіони для української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинської Америки, і Азії, і Африці чули правду про російський терор на нашій землі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росію можуть змусити припинити війну в Україні тільки санкції від усіх країн світу.

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