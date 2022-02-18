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Жоден інвестор не прийде в країну, де влада тисне на бізнес, - Долинський

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 14:57
Жоден інвестор не прийде в країну, де влада тисне на бізнес, - Долинський Фото: Денис Долинський (youtube.com)
Автор: Наталія Гурковська

Українська влада відкрила другий фронт і воює з бізнесом у країні, щоб вичавити з нього останнє. У таких умовах не варто розраховувати, що до країни прийдуть інвестори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради компанії "Житомирські ласощі" Дениса Долинського.

"Правоохоронна система сьогодні забирає у бізнеса останнє. Це справжня війна між підприємцями, бізнесом, великим бізнесом та правоохоронною системою у вигляді СБУ, НАБУ, податкової поліції. У них сьогодні одне завдання - як пограбувати та вичавити максимально всі соки з бізнесу?" - заявив Долинський в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в Україну зараз не заходять інвестиції, і навіть так званий спекулятивний капітал залишає країну. Така ситуація склалася через тиск влади на бізнес, а також через податкову реформу PPO, проти якої протестують ФОП.

"Це ж не просто 3 млн людей ФОПівців. Це їхні сім'ї, по 2-3 робочі місця кожен створив. Тобто, насправді 6-8 млн людей, які сьогодні змушені боротися за своє існування. Сьогодні, коли в країні війна ми всі в такому становищі, коли звідси інвестор тікає просто, ми сьогодні гнобимо наших підприємців, і гнобимо наш бізнес", - наголосив Долинський.

За його словами, найчастіше бізнес скаржиться на незаконні дії під час перевірок податкової поліції, СБУ та Національної поліції - які блокують підприємства і навіть займаються рейдерством.

"Сьогодні президент скрізь піарить "Дія. Сіті". Каже: давайте, приїжджайте IT-шники до нас, ми будуватимемо бізнес, давайте ми вам дамо закон про віртуальні активи. І того ж дня міжнародну компанію накривають СБУшники та забирають 100 серверів. Хлопці, про що ми говоримо? Ви або кажете і робіть, або не робіть і не кажете, бо не може сюди прийти інвестор, коли приїжджають СБУшники і влаштовують "маски-шоу", - резюмував Долинський.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що будь-які перевірки в період карантину заборонені, а отже, влада діє незаконно, надсилаючи на бізнес податківців та силовиків.

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