Ніякого штурму росіян не передбачається: в МВС про День Незалежності України

Росія не готується до наступу в День Незалежності України. Однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.

"Можу одразу сказати й це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян на цей день (День Незалежності, - ред.) не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є й ракети, й авіабомби й інші, так би мовити, сюрпризи, що приготовлені для мирного населення України. Саме тому в ці дні особливо необхідно дослухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації", - заявив Єнін.

За словами Єніна, українці повинні бути готовими до різних сценаріїв щодо Росії, оскільки голова Кремля Володимир Путін любить символізм.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. У зв'язку з чим День Незалежності буде звичайним робочим днем.

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