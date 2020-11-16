"Жодних корисних рішень": Макрон розкритикував Радбез ООН

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував Раду Безпеки ООН у її нинішній формі. За його словами, вона не ухвалює жодних корисних рішень.

Про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада.

Франція є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що володіють правом вето. За словами президента цієї країни, Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони.

США зможуть визнати ЄС союзниками тільки в тому випадку, якщо він "ставитиметься серйозно до самого себе і буде незалежним у власній оборонній політиці", вважає Макрон.

Він зазначив, що Європа, подібно США і Китаю, буде і далі працювати над власною автономністю.

Нагадаємо, Еммануель Макрон закликав переглянути правила роботи Шенгенської зони. Він упевнений, що потрібно посилити безпеку країн на тлі загрози тероризму.

Президент Франції виступив за створення внутрішнього ради безпеки для забезпечення протистояння загрозам тероризму.