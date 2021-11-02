Жодних відключень світла та газу в Україні не буде, - Шмигаль

"Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається. Ми вже наголошували, що ми урядовим рішенням заборонили відключення споживачів, і бюджетних, і приватних від газопостачання", - наголосив він.

Як заявив Шмигаль, опалювальний сезон в Україні проходить стабільно та "зірваним не буде".

"Стосовно ціни на електроенергію. Тариф на е/е для населення в Україні встановлений: протягом цього року і наступного він буде 1,44 гривні для людей, які споживають до 250 кВт, і 1,68 гривні для тих, хто споживає більше. Стосовно цін на ринку е/е, а це не стосується населення, це стосується бізнесу, то там ціна може коливатися. Це ринок і тут треба сказати, що в Україні ціна на е/е нижче, ніж в Європі", - пояснив глава уряду.

Прем'єр додав, що під час проходження цього осінньо-зимового періоду буде працювати 14 з 15 енергоблоків електростанцій за схемою 13+1.

"Фактично, ми розуміємо, що електроенергією всі споживачі будуть спокійно безперервно забезпечені", - запевнив Шмигаль.