Жодних змін по розміру субсидій не відбудеться, - Лазебна

В Україні не змінюватиметься розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян.
Про це повідомила журналістам міністр соцполітики Марина Лазебна перед годиною запитань до уряду у ВР.
Вона наголосила, що наразі змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.
"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватися. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які в них є. Саме по розмірах субсидій ніяких змін не відбудеться. Відбудеться корегування відповідно до майнового стану", - сказала міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств.
РБК-Україна писало, що уряд суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які ввели з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.