Немає ніяких активів: названі "найбідніші" нардепи

"Найбіднішими" в парламенті виявились 14 депутатів, які у своїй декларації вказали, що у них немає будь-яких активів. Абсолютною більшістю з них є представниками партії "Слуга народу".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

Таким чином найменші капітали у своїй декларації вказали нардепи "СН". Зокрема, Юлія Овчинникова - 55 тисяч гривень, Сергій Колебошин - 75 тисяч гривень, Михайло Ананченко і Марина Нікітіна - по 100 тисяч гривень. Також в п'ятірку "найбідніших" депутатів потрапила учасниця АТО, військовий медик Яна Зінкевич з "Європейської солідарності", у якої задекларовано 70,5 тисяч гривень.

Фото: "найбідніші" депутати Ради

Найбагатшою ж фракцією Ради виявилася "ОПЗЖ", у якій 44 депутата в загальному мають 2,6 млрд гривень. Наступними у списку йдуть "ЄС" - 2 млрд гривень, "СН" - 1,9 млрд гривень, "Батьківщина" - майже 1 млрд гривень. "Найбіднішими" фракціями стали "За майбутнє" - 835 млн гривень та "Голос" - 219 млн гривень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков являється найбагатшим серед усіх членів Кабінету міністрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що п'ятий президент України є найбагатшим народним депутатом парламенту.