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Названий найбагатший міністр Кабміну

Новини » Політика     05.06.2020 - 10:11
Названий найбагатший міністр Кабміну
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

У Арсена Авакова наразі є 1,8 млн гривень готівки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков являється найбагатшим серед усіх членів Кабінету міністрів. Він задекларував близько 71 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях".

Таким чином Авакову вдалося накопичити найбільший капітал, однак від нього не сильно відстає міністр економіки Ігор Петрашко, у якого задекларовані активи на 53 млн гривень. Далі по списку йде віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков - 42 млн гривень, міністр охорони здоров'я Максим Степанов - 29 млн гривень та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов - 27 млн гривень.

Однак згідно з даними декларації в Арсена Авакова наразі є 1,8 млн гривень готівки, що не є найвищим показником. Найбільше фінансів на руках у Петрашко і Чернишова - близько 14 млн гривень.

За наявністю автівок, перше місце займає Резніков, у якого їх 7. Також у трійці лідерів кількістю авто є Чернишов та Степанов - по чотири. У трьох міністрів (Арсена Авакова, Дмитра Кулеби та Вадима Пристайко) машин немає зовсім.

Зазначимо, міністр соцполітики Марина Лазебна у своїй декларації активів взагалі не вказала.

Нагадаємо, декларація про доходи та майно державних посадових осіб подається держслужбовцями та публічними посадовцями раз у рік в рамках законодавства про цивільну службу і закону про протидію корупції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що п'ятий президент України є найбагатшим народним депутатом парламенту.

Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Анатолій Драбовський із запізненням подав декларацію про доходи, йому загрожує штраф до 1 700 гривень.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнидекларацияминистрАрсен Аваков
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