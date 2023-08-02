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Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, - AFP

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Среда 02 августа 2023 18:35
Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, - AFP Фото: Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В среду, 2 августа, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам источника агентства, Нигерия во вторник отключила высоковольтную линию, транспортирующую электроэнергию в Нигер. Следует заметить, что Нигер на 70% энергетически зависит от Нигерии.

В настоящее время африканская страна находится под международными санкциями после того, как неделю назад путчисты свергли избранного президента Мохаммеда Базума.

При этом ранее в Нигере объявили об открытии наземных и воздушных границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Переворот в Нигере

Напомним, что 26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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