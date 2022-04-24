У Нігерії стався вибух на нелегальному нафтозаводі. Загинули понад 100 людей

У Нігерії в результаті вибуху на нелегальному нафтопереробному заводі загинули понад 100 людей. Трагічна НП сталася в прикордонному районі Егбема, розташованого між південними штатами Імо та Ріверс.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

За словами генерального президента Ради нафтогазовидобувних районів Імо Коллінза Аджі, вже виявили близько 108 спалених тіл. Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю.

"На незаконному бункерувальному майданчику сталася пожежа, в результаті якої до невпізнання згоріли понад 100 осіб", - заявив уповноважений з нафтових ресурсів у Імо Гудлак Опіа.

Він додав, що уряд вже оголосив у розшук оператора цього нелегального нафтозаводу, який нині знаходиться в бігах.

Подібні незаконні нафтопереробні заводи в Нігерії працюють шляхом відбору сирої нафти з трубопроводів, що належать нафтовим компаніям, і перегонки в продукти в імпровізованих резервуарах.