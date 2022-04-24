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У Нігерії стався вибух на нелегальному нафтозаводі. Загинули понад 100 людей

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Нігерія, Неділя 24 квітня 2022 05:36
У Нігерії стався вибух на нелегальному нафтозаводі. Загинули понад 100 людей Фото: у Нігерії на нафтозаводі стався вибух (echonewsng.com)
Автор: Володимир Костирін

У Нігерії в результаті вибуху на нелегальному нафтопереробному заводі загинули понад 100 людей. Трагічна НП сталася в прикордонному районі Егбема, розташованого між південними штатами Імо та Ріверс.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За словами генерального президента Ради нафтогазовидобувних районів Імо Коллінза Аджі, вже виявили близько 108 спалених тіл. Вибух стався пізно ввечері в п'ятницю.

"На незаконному бункерувальному майданчику сталася пожежа, в результаті якої до невпізнання згоріли понад 100 осіб", - заявив уповноважений з нафтових ресурсів у Імо Гудлак Опіа.

Він додав, що уряд вже оголосив у розшук оператора цього нелегального нафтозаводу, який нині знаходиться в бігах.

Подібні незаконні нафтопереробні заводи в Нігерії працюють шляхом відбору сирої нафти з трубопроводів, що належать нафтовим компаніям, і перегонки в продукти в імпровізованих резервуарах.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого біля берегів Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно з близько 2 млн барелів нафти. Виникла загроза великої екологічної катастрофи в цій країні.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року в Нігерії в штаті Ріверс на нелегальному нафтопереробному заводі також був вибух, в результаті якого загинули 25 осіб.

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