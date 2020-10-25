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У Нігерії поліція готується придушити наймасштабніші заворушення за 20 років

Автор: РБК-Україна

Начальник поліції Нігерії наказав негайно мобілізувати сили, щоб придушити наймасштабніші вуличні протистояння за останні 20 років. Люди протестують проти жорстокості силовиків.

Про це повідомляє Reuters.

Безпрецедентні з 1999 року заворушення являють собою найбільш серйозну політичну кризу, з яким зіткнувся президент Мухаммаду Бухарі. В останні дні в країні була введена комендантська година.

Заворушення загострилися після того, як у вівторок увечері в міському районі Лагоса Леккі під час цілодобової комендантської години були застрелені демонстранти.

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Правозахисна організація Amnesty International заявила, що солдати і поліція вбили щонайменше 12 демонстрантів у двох районах, хоча армія і поліція заперечують свою причетність.

"Ці заворушення поширилися на інші об'єкти і поступово погіршуються, тим самим загрожуючи миру і безпеці штату", - йдеться в заяві губернатора штату Плато Саймона Лалонга.

Нагадаємо, в липні пірати напали на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну і Нігерії. В цілому були захоплені 13 членів екіпажу, в тому числі українці.

Раніше РБК-Україна писало, що на півночі Нігерії в штаті Кадуна 50 людей загинули при атаці невідомих озброєних бойовиків.

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