У Нігерії оголосили результати виборів президента

Фото: Мохаммад Бухарі (twitter.com/CGTNOfficial)

Мохаммада Бухарі переобрали на другий термін

Центральна виборча комісія Нігерії оголосила, що президентом країни на другий термін переобрано Мохаммад Бухарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Наголошується, що за 76-річного Бухарі громадяни віддали 56% голосів із тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Головний його суперник - екс-віце-президент і бізнесмен Атіку Абубакар - зібрав 41% голосів.

Всього за чинного главу держави знову проголосували 15,2 млн виборців проти 11,3 млн за його суперника. Явка склала 33,2%. За даними ЦВК, на президентських виборах в 2015 році явка виборців состоавляла 44%.

За законами Нігерії, переможця оголошується кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів по всій країні, якщо він набирає не менше однієї чверті голосів у двох третинах з 36 штатів Нігерії і столиці Абуджі. Інакше оголошується другий тур. Бухарі набрав достатньо голосів, щоб перемогти в першому турі.

Нагадаємо, у Нігерії в день голосування на загальних президентських і парламентських виборах були вбиті щонайменше 16 осіб.