ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нігерії оголосили результати виборів президента

Новини » Політика    27.02.2019 - 07:10
У Нігерії оголосили результати виборів президента
Фото: Мохаммад Бухарі (twitter.com/CGTNOfficial)

Мохаммада Бухарі переобрали на другий термін

Центральна виборча комісія Нігерії оголосила, що президентом країни на другий термін переобрано Мохаммад Бухарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Наголошується, що за 76-річного Бухарі громадяни віддали 56% голосів із тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Головний його суперник - екс-віце-президент і бізнесмен Атіку Абубакар - зібрав 41% голосів.

Всього за чинного главу держави знову проголосували 15,2 млн виборців проти 11,3 млн за його суперника. Явка склала 33,2%. За даними ЦВК, на президентських виборах в 2015 році явка виборців состоавляла 44%.

За законами Нігерії, переможця оголошується кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів по всій країні, якщо він набирає не менше однієї чверті голосів у двох третинах з 36 штатів Нігерії і столиці Абуджі. Інакше оголошується другий тур. Бухарі набрав достатньо голосів, щоб перемогти в першому турі.

Нагадаємо, у Нігерії в день голосування на загальних президентських і парламентських виборах були вбиті щонайменше 16 осіб.

У Нігерії через порушення на виборах затримали близько 120 осіб У Нігерії на виборах президента загинули 16 осіб
Новини України НигерияПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся