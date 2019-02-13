У Нігерії в тисняві після виступу президента загинули 14 людей

Передвиборний мітинг президента Мохаммаду Бухарі проходив на стадіоні

В Нигерии в городе Порт-Харкорт после выступления действующего президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, в результате которой погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Vanguard.

Предвыборный митинг президента проходил на стадионе и давка началась сразу после того, как Бухари закончил свое выступление и покинул арену.

Представитель одной из больниц города сообщил, что вначале число жертв составляло шесть человек, однако с каждым часом их становится все больше.

В больнице также рассказали, что сейчас в отделении неотложной помощи находятся пострадавшие, но их точное число не известно.

В субботу, 16 февраля, в Нигерии пройдут всеобщие выборы, на которых будут избираться президент страны, члены сената и депутаты палаты представителей.

Напомним, в декабре 2018 в Италии в результате давки, которая возникла в ночном клубе города Анкона, погибли 6 человек. Паника возникла из-за распыления перцового баллончика.