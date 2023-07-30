В Нигере напали на посольство Франции. Париж пригрозил ответом

В Нигере, который охватил военный переворот, напали на посольство Франции. В Париже осудили насилие в отношении дипломатического учреждения и пригрозили реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Президент не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы", - заявили в офисе французского лидера Эммануэля Макрона, но уточнили, что речь идет о нападениях на французских дипломатов, вооруженных силах или бизнес.

Макрон также провел телефонный разговор со свергнутым военными президентом Нигера Мохаммедом Базумом. Он осудил переворот и призвал к спокойствию в стране.

На происходящее в Нигере также отреагировало Министерство иностранных дел Франции. Дипломатическое ведомство осудило переворот в стране и призвало власти защитить французской миссии, как того требует международное право.

До военного переворота Нигер был партнером Франции и США в области безопасности. Они использовали его в качестве военной базы для борьбы с исламистскими повстанцами в Западной и Центральной Африке.

Переворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году, но в суде отрицал это.