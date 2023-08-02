ua en ru
Ср, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нигер открыл границы с пятью странами, закрытые после госпереворота

Новина українською →
Среда 02 августа 2023 07:59
Нигер открыл границы с пятью странами, закрытые после госпереворота Фото: Нигер открыл границы с пятью странами (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Военные Нигера открыли наземные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ранее повстанцы закрыли границы после государственного переворота, опасаясь интервенции из соседних стран, которые могли бы прийти на помощь свергнутому президенту страны.

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", - приводит AFP слова военного.

Переворот в Нигере

Напомним, что 26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Нигер
NEWS
Удары по портам в Одесской области и обломки БПЛА в Киеве: последствия ночного обстрела
Удары по портам в Одесской области и обломки БПЛА в Киеве: последствия ночного обстрела
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине