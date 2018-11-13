У Нідерландах скасували іспити через появу завдань в соцмережах

Ілюстративне фото (Monkey Business Images)

Чотири тисячі студентів чекають, коли розроблять нові завдання

У Нідерландах відклали іспити з нідерландської мови через те, що велика кількість завдань з'явилась в соціальних мережах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Dutchnews.nl.

Тепер близько чотирьох тисяч абітуріентів вимушені чекати, коли розроблять нові тести.

Ніхто не зможе скласти державні іспити з нідерландської мови до початку 2019 року, бо велика частина тесту з’явилася у соціальних мережах", - зазначила міністр освіти королівства Інгрід ван Енгельшовен.

Це вже не перший випадок, коли завдання з іспитів з'являються в Інтернеті. Минулого місяця міністерство освіти нідерландів оголосило про відкладення іспитів з Нідерландів за Програмою 1. Тепер відклали тестування за Програмою 2, яка розрахована на людей з більш високим рівнем володіння мови.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України закликають українських школярів своєчасно оформити ID-картки для реєстрації на Зовнішнє незалежне оцінювання та вступу.

Як зазначається, школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно оформити ID-картки, які необхідні для реєстрації на ЗНО, а також для вступу на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу. Наразі МОН та Державна міграційна служба розіслали в регіональні департаменти освіти доручення щодо сприяння школярам в оформленні документів.