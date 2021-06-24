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Фінляндія виділила 500 тисяч євро на план дій РЄ для України

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Гельсінкі, Четвер 24 червня 2021 15:23
Фінляндія виділила 500 тисяч євро на план дій РЄ для України Фото: Фінляндія виділила 500 тисяч євро на план дій РЄ для України (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Фінляндії зробив добровільний внесок до Ради Європи. Частина коштів, а саме 500 тисяч євро, були виділені для реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

"Уряд Фінляндії зробив три різні добровільні внески на загальну суму 1 250 000 євро до Ради Європи: 500 тисяч євро на покриття заборгованості з обґрунтованих справ Європейського суду з прав людини, 500 тисяч євро на реалізацію Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки і 250 тисяч євро на дії щодо запобігання і боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством, залученню циган, просуванню прав людини і рівності для ЛГБТІ і зміцненню участі громадянського суспільства", - йдеться в повідомленні.

Посол Ніна Нордстрем, постійний представник Фінляндії при Раді Європи і Бьорн Берге, заступник генерального секретаря підписали відповідну угоду 23 червня.

Нагадаємо, в грудні минулого року Німеччина виділила 1 млн євро на виконання Плану дій Ради Європи для України.

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