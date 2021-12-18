ru ua
Сб, 18 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нідерланди посилюють карантин на три тижні через штам "Омікрон"

Новость на русском →
Амстердам, Субота 18 грудня 2021 21:10
Нідерланди посилюють карантин на три тижні через штам "Омікрон" Фото: у Нідерландах посилюють карантин з 19 грудня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Нідерландах, через поширення штаму коронавірусу "Омікрон", посилюють карантин на три тижні. Обмеження набирають чинності з завтрашнього дня, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час пресконференції.

"Нідерланди з завтрашнього дня вводять локдаун. Це стало неминучим, оскільки штам "Омікрон" поширюється швидше, ніж ми очікували", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, жорсткий карантин діятиме з 19 грудня до 14 січня наступного року. На цей період забороняється робота барів, ресторанів і магазинів, в яких не продають товари першої необхідності. Також закриваються кінотеатри, музеї, тренажерні зали.

При цьому офіційні спортивні змагання будуть проводитися, але без глядачів. Навчальні заклади закриють з 20 грудня. Жителям країни рекомендується працювати вдома і приймати не більше двох гостей в день.

Нагадавши, штам "Омікрон" вперше в Нідерландах виявили в кінці листопада у 13 мандрівників з ПАР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди Омикрон Карантин Коронавірус
NEWS
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах