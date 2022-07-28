Нідерланди не припинять військову допомогу Україні цього літа, - Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Марка Рютте.

"Після недавнього візиту я поговорив з Володимиром Зеленським про зернову угоду і ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться", - зазначив він.

Президент України у своєму Twitter додав, що в ході телефонного дзвінка обговорювалося оборонне співробітництво, а також фінансова підтримка від Європейського союзу.

Зазначимо, минулого тижня статс-секретар Міноборони Нідерландів Крістоф ван дер Мат говорив, що країна підходить до межі своїх можливостей у питанні поставок зброї Україні.