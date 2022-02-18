Нідерланди нададуть Україні військову екіпіровку і зброю

Уряд Нідерландів має намір надати Україні військову екіпіровку і зброю. У п'ятницю, 18 лютого, Кабінет Міністрів Нідерландів прийняв рішення про постачання Україні, зокрема, бойових шоломів, бронежилетів, радарів і снайперських гвинтівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Volkskrant.
За даними Міністерства оборони країни, мова йде про:
"Це значною мірою відповідає запиту України", - заявив Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
Вартість партії становить майже 7,4 мільйона євро.
Хукстра підкреслив, що зусилля Нідерландів як і раніше зосереджені на дипломатії, деескалації і діалозі для запобігання війни. Разом з тим Україна повинна бути в змозі захистити себе від можливого збройного нападу Росії на свою власну територію. Саме тому уряд вирішив постачати Україні товари військового призначення.
Це рішення прийнято на додаток до політичної, фінансової та військової підтримки, яку Нідерланди вже надають як на двосторонній основі, так і в контексті ЄС і НАТО.
Нагадаємо, раніше Україна попросила у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет.