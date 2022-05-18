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Нідерланди планують доставити в Україну більше зброї та техніки

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Нідерланди мають намір передати Україні більше озброєння та іншої військової техніки. Країна також займає лідерство у питанні реабілітації поранених українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Відповідну заяву глава українського МЗС опублікував за підсумками зустрічі з міністром оборони країни Кайсою Оллонгрен.

"Зустріч з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. В Україну планується доставити більше озброєння та іншої техніки. Вдячний Нідерландам за лідерство у зміцненні обороноздатності України, а також реабілітації поранених українських бійців", - написав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.

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НідерландиДмитро КулебаВійськова допомога