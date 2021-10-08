Нідерланди першими у світі визнали Apple монополістом

Антимонопольна служба Нідерландів визнала американську компанію Apple монополістом. На її думку, правила оплати, які використовуються в App Store, є антиконкурентними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що в Нідерландах з 2019 року триває розслідування щодо Apple, яка можливо зловживає на домінуючим становищем на місцевому ринку. Зокрема, об'єктом розслідування стали правила в App Store, згідно з якими оплата проходить тільки через платіжну систему Apple з комісіями в 15-30%.

Також повідомляється, що управління у справах споживачів і ринків Нідерландів (ACM) вже повідомило Apple про своє рішення, але штраф поки не накладено. Регулятор вимагає, щоб компанія внесла зміни в систему оплати всередині додатків.

Reuters зазначає, що сторони відмовилися від офіційних коментарів через закритий розгляд.