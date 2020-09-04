Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі

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Палата міжнародної правової допомоги окружного суду Амстердама тимчасово припинила екстрадицію підозрюваних або засуджених до Польщі. Там побоюються, що польські суди більше не є незалежними.

Про таке рішення оголосив суд Амстердама.

Суд Амстердама вже звертався до Суду ЄС в липні з проханням роз'яснити, чи слід припинити видачу підозрюваних в Польщу, враховуючи, що "незалежність польських судів і, отже, право на справедливий судовий розгляд знаходяться під дедалі більшим тиском".

У новій же заяві суду йдеться, що він направив до Суду ЄС додаткові питання, щоб переконатися в тому, що "відсутність достатніх гарантій незалежності польських суддів має певні наслідки".

Нагадаємо, Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів через судову реформу у Польщі.

Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше схвалив польський Сейм.

Зазначалося, що судова реформа може спровокувати вихід Польщі з Євросоюзу.

Додамо, що Єврокомісія торік вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи.