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Нідерланди оголосили про дефіцит води у країні: що трапилось

Фото: Нідерланди оголосили про дефіцит води у країні (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Нідерландів 3 серпня оголосив про дефіцит води через надзвичайно сухе літо і прогнози щодо відсутності дощів протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки дві третини населення Нідерландів проживає нижче рівня моря, посухи можуть швидко стати гострою проблемою у країні, що призведе до замулювання річок і ускладнення водного руху. Ще одна проблема виникає через пересихання дамб - потрібен напір води, щоб тримати міцність.

"Ми спостерігаємо все більшу сухість в Нідерландах протягом кількох тижнів через випаровування в нашій країні та дуже низький стік річок з-за кордону", - сказала представниця Управління громадських робіт і водного господарства країни Мікеле Блом.

Наразі баржі на нижній течії Рейну - важливому маршруті для транспортування вугілля з Роттердама вглиб країни до німецьких сталеливарних заводів і виробників електроенергії - працюють менше ніж наполовину.

При цьому на півночі країни падає рівень ґрунтових вод, що призводить до цвітіння водоростей і загибелі риби. Хоча зазначаєтся, що на питну воду це не впливає.

Райони водопостачання закликають мешканців Нідерландів економити воду, а південні провінції Зеландія та Лімбург просять фермерів не використовувати поверхневу воду для поливу.

Як повідомлялося раньше, Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро.

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Нідерланди