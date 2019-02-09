Нідерланди мають намір перенести з Британії 250 компаній через Brexit

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За минулий рік з Британії в Нідерланди перевели 42 компанії та філії

Уряд Нідерландів у суботу, 9 лютого, заявив, що вони ведуть переговори з 250 компаніями про перенесення операцій з Британії у Нідерланди з-за скоро виходу Королівства зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в звіті Міністерства економіки сказано, що програма найму призвела до того, що в 2018 році з Великорбритании в Нідерланди було переведено 42 компанії та філії на 1923 робочих місця.

У звіті йдеться про японський інвестиційний банк Norinchukin, медіа-компанії TVT Media, постачальників фінансових послуг MarketAxess і Azimo і про морського страховика UK P & I Club.

"В 2019 році кілька компаній, у тому числі Discovery і Bloomberg, вже оголосили про свій намір інвестувати в Нідерланди з-за Brexit", - заявили в міністерстві.

Також повідомляється, що агентство з иностраннім інвестицій Нідерландів веде переговори з більш ніж 250 іноземними компаніями, які розглядають можливість організації своєї діяльності в Нідерландах після Brexit.

Нагадаємо, Туск заявив про відсутність "прориву" в питанні Brexit. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що переговори будуть продовжені.