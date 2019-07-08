Нідерланди розпочали передачу справи MH17 з України

Нідерланди розпочали процедуру передачі з України кримінального провадження у справі знищення літака рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова.

За словами Пєтухова, розпочато процес передачі кримінального провадження у справі MH17 із України до Нідерландів для проведення судового засідання у березні наступного року.

"Два роки тому міністри юстиції України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю щодо розслідування збиття боїнгу MH17. Угода сьогодні вже не діє - Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України. Ще більш важливою вона буде на стадії суднового засідання, яке розпочнеться 9 березня 2020 року", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 червня слідство оголосило імена осіб, яких підозрюють у знищенні літака. Всі вони будуть оголошені у міжнародний розшук та отримали підозри від СБУ. Крім того головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявивши, що Нідерланди звернуться до російської влади з проханням видати підозрюваних.

Рейс MH17, який вилетів із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинуло 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.