Нідерланди готують новий розгляд в ICAO проти Росії у справі MH17

Влада Нідерландів готує новий розгляд проти Росії щодо справи про катастрофу MH17 . Його планується організувати в міжнародній організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws .

За даними джерел видання, в рамках нового розгляду Нідерланди планують довести, що Росія порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Документ передбачає, що країни повинні забезпечити безпеку цивільних літаків.

Співрозмовники видання заявили, що новий розгляд в ICAO обіцяє "бути дуже багатообіцяльним". За їх словами, якщо організація визнає Росію винною, то це посилить тиск на російську сторону в питанні визнання відповідальності за авіакатастрофу або послужить підставою для нового судового процесу.

Зазначається, що остаточне рішення щодо нового розгляду має ухвалити новий уряд. Джерела видання не виключають, що до нового розгляду може приєднатися і Австралія.