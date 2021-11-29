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Нідерланди готують новий розгляд в ICAO проти Росії у справі MH17

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Амстердам, Понеділок 29 листопада 2021 22:35
Нідерланди готують новий розгляд в ICAO проти Росії у справі MH17 Фото: Нідерланди готують новий розгляд щодо Росії у справі краху MH17 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Нідерландів готує новий розгляд проти Росії щодо справи про катастрофу MH17. Його планується організувати в міжнародній організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws.

За даними джерел видання, в рамках нового розгляду Нідерланди планують довести, що Росія порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Документ передбачає, що країни повинні забезпечити безпеку цивільних літаків.

Співрозмовники видання заявили, що новий розгляд в ICAO обіцяє "бути дуже багатообіцяльним". За їх словами, якщо організація визнає Росію винною, то це посилить тиск на російську сторону в питанні визнання відповідальності за авіакатастрофу або послужить підставою для нового судового процесу.

Зазначається, що остаточне рішення щодо нового розгляду має ухвалити новий уряд. Джерела видання не виключають, що до нового розгляду може приєднатися і Австралія.

Нагадавши, у Гаазі проходить суд у справі про катастрофу MH17. У грудні звинувачення має виступити з заключними заявами, а винесення вердикту очікується в 2022 році.

Катастрофа MH17 на Донбасі сталася 17 липня 2014 року. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

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