Родичі жертв MH17 закликають уточнити роль Росії в авіакатастрофі

Родичі загиблих у 2014 році рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines попросили суддів, головуючих на голландському процесі у справі про вбивство в результаті аварії, внести ясність в питання про передбачувану роль Росії в цьому інциденті. Також родичі жертв катастрофи розкритикували відсутність співпраці Росії в розслідуванні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Піт Плоєг, чиї брат, невістка і племінник загинули в катастрофі, попросив суддів звернути особливу увагу на роль Росії в конфлікті на Україні.

"Ми хочемо знати, що сталося, чому це сталося і хто несе відповідальність: від людини, яка натиснула кнопку запуску, до самої високопоставленої відповідальної особи, можливо, в Кремлі", - сказав Плоєг.

Плоєг також розкритикував відсутність Росії в судовому процесі, а також"роки дезінформації, альтернативних теорій, заперечень і неправди".

Росія заперечує свою причетність до катастрофи літака. Підозрювані, троє росіян і громадянин України, залишаються на волі, але один з них направив адвокатів для представлення своїх інтересів.

Судовий процес продовжиться в грудні, коли звинувачення виступить з заключними заявами, а винесення вердикту очікується в наступному році.