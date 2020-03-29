Нідерланди через брак відкликали 600 тисяч китайських медичних масок

Нідерланди вирішили відкликати 600 тисяч неякісних медичних масок стандарту FFP2, які були придбані в Китаю для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними інформаційної агенції, неякісні маски були розподілені між декількома лікарнями Нідерландів, які зараз борються зі спалахом коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я відразу ж зупинило розподіл решти замовлення.

"Тест показав, що маски не відповідають нормам якості. Було вирішено не використовувати жоден із цих вантажів", - заявили у МОЗ.

Всього у Китаю було придбано 1,3 млн медичних масок. Партію медичних засобів Нідерланди отримали 21 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорт "Бориспіль" прибув другий літак з партією засобів захисту з Китаю. На борту літака тисячі респіраторів, захисних костюмів, а також майже 2 мільйони медичних масок. Протягом тижня в Україну прибудуть ще 2 літаки з засобами захисту.

Крім того, напередодні Іспанія вирішила повернути Китаю велику партію неякісних експрес-тестів на коронавірус. Неякісні тести під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology були відправлені назад китайському виробнику. Також від експрес-тестів цієї китайської компанії вирішив відмовитися уряд Грузії.