Нідерландський хакер з п'ятої спроби зламав Twitter Трампа

Голландський експерт в області інформаційної безпеки Віктор Геверс вгадав пароль президента США Дональда Трампа в Twitter, після чого заволодів його членством. Правильний пароль хакер підібрав з п'ятої спроби.

Про це повідомляє голландське видання De Volkskrant.

За його словами, він отримав доступ до особистої сторінці американського лідера в середині жовтня 2020 року. Аккаунт президента був захищений комбінацією "maga2020!". MAGA - це абревіатура гасла Трампа Make America Great Again ( "Зробимо Америку знову великої").

"Я очікував, що мене заблокують після чотирьох невдалих спроб. Або, принаймні, попросять надати додаткову інформацію", - розповів Геверс.

Він додав, що Трамп не використав елементарні заходи безпеки, включаючи двоетапну перевірку.

При цьому представники Twitter спростували слова експерта з безпеки. В адміністрації соцмережі відповіли, що не бачили ніяких доказів того, що у голландця дійсно колись був доступ до аккаунту Трампа.

Видання нагадує, що Геверс вже не в перший раз вдається зламати акаунт президента в Twitter. У 2016 році експерт теж зміг підібрати пароль американського лідера: тоді Трамп використовував слово yourefired ("ти звільнений").

Нагадаємо, раніше Мін'юст США пред'явив звинувачення шістьом офіцерам ГРУ РФ в причетності до кібератак на об'єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу. Зокрема їх підозрюють в атаках на Україну, США, Францію і Південну Корею і поширенні небезпечного вірусу NotPetya.

Крім того, за даними британської влади, російська військова розвідка планувала кібератаку на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо, щоб зірвати головна спортивна подія в світі.