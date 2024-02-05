Нидерландская компания продала "Яндекс" за более чем 5 млрд долларов и вышла из РФ

Издание отмечает, что это самая дорогая сделка, заключенная за пределами России после вторжения в Украину. Это позволит компании в Нидерландах развивать некоторые проекты за рубежом после продажи российских подразделений, которые приносили большую часть его доходов.

Менеджмент "Яндекса" получит наибольшую долю в российском бизнесе, а фонду, принадлежащему ПАО "Лукойл", будет принадлежать 10%.

Кто еще значится новым владельцем "Яндекса"

Yandex NV сохранит портфель международных компаний и другие нероссийские активы для развития, включая облачную платформу искусственного интеллекта и разработчика технологий беспилотного вождения.

Кроме руководства "Яндекса" и фонда "Лукойл" среди новых инвесторов есть несколько предпринимателей, ни один из которых не подвергся санкциям.

Это владелец My.Games Александр Чачава, Павел Прасс, который владеет специализированным депозитарием в России, и бывший топ-менеджер ПАО "Газпром" Александр Рязанов.

Как война в Украине повлияла на "Яндекс"

"Яндекс", который также владеет популярным приложением для заказа такси и платформой электронной коммерции в России, оказался под сильным давлением после российского вторжения в Украину. Акции компании торговались на Nasdaq, пока их деятельность не была приостановлена после вторжения.

Основатель компании Аркадий Волож подвергся санкциям Европейского союза в июне 2022 года, при этом блок сослался на поддержку российской пропаганды со стороны "Яндекса" как причину таких мер. "Яндекс" продал свой сервис по сбору новостей вскоре после того, как он попал под санкции.

Сделка будет заключена в два этапа и структурирована с дисконтом не менее 50%, который Россия требует для выхода из сделки компаний, зарегистрированных в странах, которые РФ считает "недружественными". Около половины суммы сделки будет оплачено наличными, а за пределами России - китайскими юанями.

Что еще известно о "Яндекс"

В августе соучредитель российской интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож осудил "варварское вторжение" России в Украину. Это произошло спустя несколько дней после критики за его очевидные попытки дистанцироваться от Кремля.

А уже осенью российская компания Yandex была внесена в список кандидатов на санкции. Ее подозревают в работе по российской пропаганде.

Регулятор Латвии в конце декабря закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".