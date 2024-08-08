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Нидерландка ван Раувендал триумфовала в марафонском заплыве Олимпиады-2024

Фото: Шарон ван Раувендал завоевала вторую золотую медаль в карьере (x.com/WorldAquatics)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал стала двукратной олимпийской чемпионкой в марафоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

30-летняя атлетка одолела 10-километровую дистанцию 2:03:34.2 часа. "Золото" Парижа стало для нее вторым после медали высшего достоинства на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ван Раувендал вышла в лидеры уже на отрезке 1,5-2,5 км. Однако австралийка Муша Джонсон обошла нидерландку после трех километров дистанции. Судьба золотой награды решилась на финальных 800 м.

В конце концов, ван Раувендал опередила Джонсон всего на 5.5 секунд. Дополнила подиум итальянская пловчиха Джиневра Таддеуччи, проигравшая еще 3.1 секунды. Остальные соперницы отстали солиднее – более чем на 40 секунд.

Олимпиада-2024, марафонское плавание, 10 км, женщины:

  1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
  2. Муша Джонсон (Австралия) – +5.5
  3. Джиневра Таддеуччи (Италия) – +8.6

К слову, ранее подвели итоги соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024