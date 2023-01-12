В Нидерланды прибыла крупная партия танков из США: что известно

В нидерландский порт Влиссингена 11 января прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Впоследствии вся техника будет отправлена в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.
"В порт прибыло около 1 250 единиц боевых машин", - отметил полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны.
Среди военных транспортных средств были зафиксированы:
К слову, ВС Нидерландов помогают в соблюдении безопасности и охраны портовой зоны, где находится техника, прежде чем она отправится на восток.
Напомним, Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.
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