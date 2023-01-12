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В Нидерланды прибыла крупная партия танков из США: что известно

Фото: В Нидерланды прибыла крупная партия танков из США (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

В нидерландский порт Влиссингена 11 января прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Впоследствии вся техника будет отправлена в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.

"В порт прибыло около 1 250 единиц боевых машин", - отметил полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны.

Среди военных транспортных средств были зафиксированы:

  • танки М-1 Abrams;
  • БМП Bradley.

К слову, ВС Нидерландов помогают в соблюдении безопасности и охраны портовой зоны, где находится техника, прежде чем она отправится на восток.

Напомним, Британия рассматривает возможность поставить Украине британские танки Challenger 2.

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