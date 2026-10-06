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Нидерланды приступят к обслуживанию и запчастям для украинских F-16

07:45 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Нидерланды окажут помощь в обслуживании F-16 (Getty Images)

Нидерланды помогут Украине с техническим обслуживанием, запчастями и боеприпасами для истребителей F-16. Это должно усилить украинскую ПВО на фоне массированных атак на города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена в соцсети X.

Во время разговора с Зеленским Эттен согласился, что украинским F-16 не хватает технического обслуживания, запчастей и боеприпасов. Премьер заверил, что Нидерланды помогут закрыть эти нужды.

"Дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны является буквально вопросом жизни и смерти", - подчеркнул Эттен.

По мнению премьера, Россия наращивает агрессию, и это снова было видно в минувшие выходные, в том числе во время ударов по Киеву. Он уверен, что Москва сознательно бьет по гражданским объектам и энергетике, чтобы сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику зимой.

"Мы не можем этого допустить", - написал Йеттен.

Он добавил, что Нидерланды вместе с партнерами внимательно следят за провокациями России против других стран.

Обслуживание F-16 остается для Украины болезненным вопросом. В интервью Financial Times Владимир Зеленский рассказал, что эти истребители успешно сбивают новые российские реактивные дроны, однако около половины самолетов надолго застревают на ремонте в Европе.

Часть этих расходов взяли на себя США: Вашингтон заключил контракт на ремонт и обслуживание украинских F-16 в Бельгии, который будет действовать до 2029 года.

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