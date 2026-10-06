Нидерланды приступят к обслуживанию и запчастям для украинских F-16

Во время разговора с Зеленским Эттен согласился, что украинским F-16 не хватает технического обслуживания, запчастей и боеприпасов. Премьер заверил, что Нидерланды помогут закрыть эти нужды.

"Дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны является буквально вопросом жизни и смерти", - подчеркнул Эттен.

По мнению премьера, Россия наращивает агрессию, и это снова было видно в минувшие выходные, в том числе во время ударов по Киеву. Он уверен, что Москва сознательно бьет по гражданским объектам и энергетике, чтобы сделать украинские города непригодными для жизни и разрушить экономику зимой.

"Мы не можем этого допустить", - написал Йеттен.

Он добавил, что Нидерланды вместе с партнерами внимательно следят за провокациями России против других стран.