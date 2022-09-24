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Нидерланды выразили готовность принимать россиян, которые будут бежать от мобилизации

Фото: Нидерланды выразили готовность принимать бегущих от мобилизации россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь по убежищу и миграции Нидерландов Эрик ван дер Бург заявил, что его страна готова принимать бегущих от мобилизации россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC.

"Россияне, которые приезжают в Нидерланды во избежание военной службы в собственной стране, "точно не будут" высланы назад", - заявил Ван дер Бург.

Еще в конце июня он заявлял, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, разрешат остаться в стране, по крайней мере, до конца 2022 года.

"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями или угрожает им опасность?", - добавил чиновник.

Напомним, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

Также Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Ранее Чехия заявила, что не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации.

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