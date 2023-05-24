Нидерланды выделят средства на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины

Также в министерстве обороны напомнили о том, что Нидерланды и дальше активно работают над подготовкой украинских воинов, которая происходит благодаря учебной миссии ЕС. По состоянию на сегодняшний день подготовку прошли уже 15,2 тысячи бойцов.

Отмечается, что во время заседания министров обороны в Брюсселе также обсудили предложение еврокомиссара Тьерри Бретона, которое заключается в выделении 500 млн евро (538,8 млн долларов) из бюджета ЕС на увеличение мощностей оборонной промышленности. Соответствующие меры необходимы для военной поддержки Украины и восстановления запасов стран-членов ЕС.

Миллион боеприпасов для ВСУ

В конце марта страны ЕС согласовали общую закупку миллиона боеприпасов для наших военных. В рамках первого этапа было принято решение о передаче снарядов со своих складов, а на втором - по совместным закупкам. Также есть и третий этап, заключающийся в том, что производители должны удовлетворять оборонные потребности Европы.

Уже 3 мая Совет Европейского союза одобрил решение о помощи Украине в размере 1 млрд евро на закупку боеприпасов.

Тем временем глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал ускорить процедуру голосования по планам увеличения производства боеприпасов для нашей страны.