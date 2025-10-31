Нидерланды выделили Украине пакет помощи для усиления киберзащиты: куда пойдут средства

Правительство Нидерландов выделило Украине 10 млн евро для укрепления цифровой устойчивости и киберзащиты Украины. Деньги используют в рамках "Украинской киберпрограммы", действующей с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что часть средств направят на развитие киберинфраструктуры государственных органов, закупки программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и критической инфраструктуры, а также расследование киберугроз и устранение последствий кибератак.

Кроме того, деньги планируют направить на финансирование проектов в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, которая помогает Украине усиливать ее киберустойчивость и цифровую безопасность.

К инициативе уже присоединились 13 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция, Финляндия и Эстония.