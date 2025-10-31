ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Нидерланды выделили Украине пакет помощи для усиления киберзащиты: куда пойдут средства

Пятница 31 октября 2025 14:26
UA EN RU
Нидерланды выделили Украине пакет помощи для усиления киберзащиты: куда пойдут средства Фото: Нидерланды выделили Украине пакет помощи для усиления киберзащиты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Нидерландов выделило Украине 10 млн евро для укрепления цифровой устойчивости и киберзащиты Украины. Деньги используют в рамках "Украинской киберпрограммы", действующей с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что часть средств направят на развитие киберинфраструктуры государственных органов, закупки программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и критической инфраструктуры, а также расследование киберугроз и устранение последствий кибератак.

Кроме того, деньги планируют направить на финансирование проектов в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, которая помогает Украине усиливать ее киберустойчивость и цифровую безопасность.

К инициативе уже присоединились 13 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция, Финляндия и Эстония.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, 28 октября стало известно, что Нидерланды выделили Украине 25 млн евро на нужды украинской энергетики. Средства направят на покупку оборудования, срочные ремонты и закупку газа для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период.

Напомним, что Нидерланды также формируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 90 млн евро, который предусматривает финансирование производства разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии.

Отметим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами и открывает перспективы для увеличения производства беспилотных систем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Кибератака
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине