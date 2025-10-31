Нидерланды выделили Украине пакет помощи для усиления киберзащиты: куда пойдут средства
Правительство Нидерландов выделило Украине 10 млн евро для укрепления цифровой устойчивости и киберзащиты Украины. Деньги используют в рамках "Украинской киберпрограммы", действующей с 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что часть средств направят на развитие киберинфраструктуры государственных органов, закупки программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и критической инфраструктуры, а также расследование киберугроз и устранение последствий кибератак.
Кроме того, деньги планируют направить на финансирование проектов в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, которая помогает Украине усиливать ее киберустойчивость и цифровую безопасность.
К инициативе уже присоединились 13 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция, Финляндия и Эстония.
Помощь Украине от Нидерландов
Напомним, 28 октября стало известно, что Нидерланды выделили Украине 25 млн евро на нужды украинской энергетики. Средства направят на покупку оборудования, срочные ремонты и закупку газа для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период.
Напомним, что Нидерланды также формируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 90 млн евро, который предусматривает финансирование производства разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии.
Отметим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами и открывает перспективы для увеличения производства беспилотных систем.