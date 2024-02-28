Нидерланды для Украины заказали у Чехии САУ DITA

"Гаубица DITA - это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали 9 установок для этой страны", - говорится на сайте ведомства.

Там добавляют, что это оружие является частью большого голландского заказа для Украины и его поставляют два производителя оружия в Чехии.

В Минобороны Нидердандов подчеркнули, что поддержка Украины остается самым высоким приоритетом для страны.

Что известно о САУ DITA

Как пишет Defense Express, речь о заказах для Украины новейшей и современной САУ, первая презентация которой состоялась только в начале 2021 года во время оборонной выставки IDEX-2021.

"Производителем DITA является чешская оборонная частная компания Excalibur Army. До этого момента не было публичных данных о том, что кто-то еще заказывал эту САУ, потому получается, что ВСУ будут первыми пользователями этой артустановки", - пишет издание.

САУ DITA имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего два человека, а башня по сути "беспилотная" с автоматической подачей снарядов.

"Система управления огнем позволяет принимать целевое указание от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения того или иного вида цели", - добавляет Defense Express.

DITA оснащена стволом протяженностью 47 калибров, что обеспечивает дальность стрельбы до 39 километров. Начальный темп ведения огня - 6 выстрелов в минуту, постоянный - 5 выстрелов в минуту, покинуть позицию эта САУ может всего за 45 секунд.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды постоянно оказывают помощь Украине в войне. В частности, Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Так, недавно премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

К тому же Украина близка к подписанию соглашения о гарантиях безопасности с Нидерландами. Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Напомним, в конце ноября 2023 года глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд. евро для поддержки Украины в 2024 году.