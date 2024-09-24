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Нидерланды – Украина: где смотреть и прогноз на матч футзального ЧМ-2024

Фото: "Сине-желтые" одержали две победы на групповом этапе (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Футзальная сборная Украины в 1/8 финала чемпионата мира будет противостоять сборной Нидерландов.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч Нидерланды – Украина состоится 24 сентября в Ташкенте. Поединок примет "Хумо Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Нидерланды – Украина

В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира - "Суспильне". Региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Житомир" и т. п.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч вживую в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа. В 17:15 на "Суспильне Спорт" начнется предматчевая студия.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды – Украина

Для специалистов конторы Favbet однозначным фаворитом поединка стали "сине-желтые". На победу подопечных Александра Косенко принимают ставки со скромным коэффициентом 1,42. Вероятный успех "оранжевых" оценили баллом 5,30. Итоговая ничья с кэфом 5,50 стала наименее вероятным результатом.

 

 

На проход сборной Украины в четвертьфинал ЧМ-2024 коэффициент еще более скромный и составил 1,26. Индивидуальный тотал "сине-желтых" на более 4,5 голов составил привлекательные 2,50 пункта. Самый очевидный голеадор национальной команды – Петр Шотурма с индивидуальным тоталом 1,52 на менее 0,5 голов.

Составы на матч Нидерланды – Украина

Нидерланды: Кейк, Спигт; Кретир, Кее, Кейар, Бухари, Моссауи, Мартинус, Аттахири, Бузамбу, Уадду, Буюзан, Белхай, Чих

Украина: Цыпун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявский, Абакшин, Зварыч, Фаренюк, Корсун, Шотурма

 

 

"Сине-желтые" начали Мундиаль с болезненного фиаско против Аргентины (1:7). Впрочем, в двух следующих турах группового этапа команда Косенко отпраздновала победы. Сначала футзальная сборная Украины разгромила Анголу (7:2), затем разобралась с Афганистаном (4:1).

Сборная Нидерландов финишировала второй в группе A. "Оранжевые" стартовали с двух ничьих – против Узбекистана (3:3) и Коста-Рики (2:2). В финальном туре национальная команда обыграла Парагвай (5:2).

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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