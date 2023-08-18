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Нидерланды также подтвердили получение одобрения США на передачу Украине F-16

Фото: глава МИД Нидерландов Вопке Хустра (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Нидерландах подтвердили, что получили от США одобрение передачи Украине истребителей F-16. Страна продолжит обсуждать вопросы с европейскими союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Нидерландов Вопке Хустру.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Большое спасибо госсеку США Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", - написал он.

Хустр отметил, что теперь Нидерланды продолжат обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

F-16 для Украины

Вчера Reuters сообщило, что США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине от Дании и Нидерландов. Поставки могут начать по окончании учений украинских пилотов на истребителях.

Отметим, что в Дании уже подтвердили получение одобрения от США на поставку Украине F-16.

Добавим, что в Белом доме предполагали, что Украина может получить F-16 до конца года. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что поставки начнутся не раньше 2024 года.

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