Нидерланды профинансируют защиту Украины от российских кибератак

Иллюстративное фото: Нидерланды профинансируют защиту Украины от российских кибератак (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Нидерланды усиливают поддержку Украины, направляя дополнительные средства на укрепление ее цифровой безопасности.

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о выделении 10 миллионов евро на участие в британской киберпрограмме для Украины. 

В заявлении подчеркивается, что российские кибератаки против Украины происходят систематически и являются частью гибридной войны, направленной на дестабилизацию региона. Такая агрессия, по словам министра Дэвида ван Вила, представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

"Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении 10 миллионов евро на британскую киберпрограмму для Украины", — отметил министр в своем сообщении.

Усиление международного киберсотрудничества

Эти средства будут направлены на поддержку работы Таллиннского механизма — международной коалиции, которая координирует усилия стран-партнеров в сфере киберподдержки Украины.

Механизм объединяет опыт ведущих государств Европы и обеспечивает техническую помощь украинским специалистам в противодействии киберагрессии.

Финансирование от Нидерландов позволит укрепить защиту информационных систем, а также ускорить развитие украинских кибервозможностей, что особенно важно в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.

Дополнительная помощь Украине

Это не первый случай, когда Нидерланды оказывают финансовую поддержку. Ранее, 28 октября, во время визита в Киев министр объявил о выделении 25 миллионов евро на нужды украинской энергетики.

Средства направят на покупку оборудования, срочные ремонты и закупку газа для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период.

Напоминаем, что Нидерланды формируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 90 миллионов евро, который предусматривает финансирование производства разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии.

Отметим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами и открывает перспективы для увеличения производства беспилотных систем.

