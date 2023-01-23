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Нидерланды перебросят восемь истребителей в Польшу для защиты небо НАТО

Фото: Нидерланды перебросят восемь истребителей в Польшу для защиты небо НАТО (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В феврале и марте четыре боевых самолета будут доступны для охраны воздушного пространства НАТО над Восточной Европой, так называемого Air Policing", - заявили в Министерстве обороны Нидерландов.

При этом отмечается, что еще четыре F-35 участвуют в программе тренировок с союзниками, так называемых мероприятиях Vigilance.

"Эти тренировки повышают готовность НАТО на восточном фланге и способствуют сотрудничеству между различными странами НАТО", - заявили в ведомстве.

Министерство обороны заявило, что боевые самолеты смогут реагировать в течение нескольких минут на перехват самолета.

"Два F-35 постоянно охраняют воздушное пространство НАТО, два других являются резервными", - говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

Напомним, Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую военную поддержку и предупредил нового министра обороны, что Вооруженные силы Германии должны вновь стать способными защищать страну.

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