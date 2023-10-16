Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники

"Мы получили стабилизационно-диагностические модули, которые будут использоваться на фронте. В середине модуля есть все необходимое для проведения различных операций и сложных в частности", - говорит начальник отдела медицинского обеспечения бригады "Стальной рубеж" Анатолий Коваленко.

Отмечается, что указанные мобильные комплексы поставляются компанией-производителем "Hospitainer" по правительственной программе и координации Посольства Нидерландов в Украине по усилению медицинских возможностей Сил обороны Украины во время продолжающейся агрессии.

Медицинское оборудование, а именно стабилизационно-диагностические модули медицинской поддержки, соответствующие принципиальной классификации мобильных медицинских подразделений армий стран НАТО Role 1, Role 2 Basic (базовая), Role 2 Enhanced (расширенная), уже стоят на вооружении пограничных медиков и используются по назначению, спасая жизни.

Фото: Помощь (dpsu.gov.ua)

Представитель "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен добавил, что компания передала украинским военным уже 9 таких госпиталей, и планирует еще 12.

Что об этой помощи говорят в Госпогранслужбе

Модули высокомобильные, защищенные, автономные, высокоинтеллектуальные и обеспечены всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи в течение длительного времени. Эти госпитали являются всесезонными, имеют всю необходимую технику и лекарства. В них могут оказывать первую медицинскую помощь, проводить операции, а также разворачивать стационар.

"Это комплекс, который содержит несколько модулей - диагностический и лечебный. Модули оснащены соответствующими материалами, средствами, аппаратурой для оказания помощи", - отмечает начальник службы здравоохранения бригады "Стальной рубеж" Александр Солобчук.

По его словам, это высокомобильный комплекс, который можно на любом участке местности развернуть, оказать помощь бойцам, и быстро свернуть и поехать на другой участок помогать.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

Недавно Нидерланды объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Также и. премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды предоставят новую военную помощь Украине для защиты энергетики и зернового коридора. В частности, планируется снабжение снарядами для зенитного ракетного комплекса Patriot.