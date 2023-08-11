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Нидерланды передали Украине медицинские комплексы для работы в полевых условиях

Фото: Нидерланды передали Украине медицинские комплексы для работы в полевых условиях (t.me/DPSUkr)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды передали украинским пограничникам шесть мобильных комплексов медицинской поддержки для работы в полевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как отмечают пограничники, с помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

Помощь Украине от Нидерландов

Недавно сообщалось, что Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн. евро. Средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Кроме того, в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран - Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

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