Нидерланды передадут Украине около тысячи зарядов для дистанционного разминирования

"Сейчас, как я знаю, вы сталкиваетесь с проблемой минирования территорий с очень большой плотностью. Есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях", - рассказала чиновница.

Она также подчеркнула, что ее страна продолжит работать над удовлетворением всех потребностей Украины, в том числе в средствах противовоздушной обороны, которые являются критически важными для сохранения жизней украинцев.

"Мы были очень рады объявить об очередном шаге об усилении ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки украинских пилотов. Планируем начать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16", - рассказала Оллонгрен.

Минирование Украины россиянами

Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. И одним из препятствий для продвижения являются минные поля, которые оборудовали оккупанты.

Как отметила сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заминированная в Украине площадь сопоставима по размеру с Западной Германией.

Также немецкая чиновница рассказала, что наша страна попросила оборудование у Германии для разминирования территорий.