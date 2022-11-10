Нидерланды передадут 100 млн евро в военный фонд для Украины: подробности

Деньги должны пойти на финансирование покупки военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что участниками фонда являются Британия, Дания и Норвегия. Это будет использоваться для закупки техники непосредственно у производителей, чтобы обеспечить ее скорейшую передачу в Украину, и такой подход позволит оптимально использовать имеющийся бюджет.

"Первые промышленные контракты будут заключены до конца этого года. Первые поставки в Украину ожидаются в первой половине следующего года", - говорится в сообщении.

Этот фонд позволяет странам-участницам продолжать оказывать Украине военную поддержку в долгосрочной перспективе. Участники смогут дополнительно оказывать поддержку без ущерба собственной боеготовности. Как отмечается, создание фонда находится на завершающей стадии.

"Тендерные предложения также могут подавать стороны из стран, которые не вносят взносы в фонд. Правительство страны, где находится соответствующий производитель, должно гарантировать надежность производителя. То же правительство также отвечает за необходимые экспортные лицензии", - добавили напоследок.