Нидерланды вскоре отправят F-16 в центры обучения украинских пилотов

Нидерланды в течение нескольких недель отправят самолеты F-16 в центры обучения украинских пилотов в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

Известно, что украинские пилоты уже в скором времени начнут тренировочные полеты на истребителях F-16. Как рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, создание учебного центра в соседней с Украиной Румынии идет хорошо.

"Мы надеемся передать 12-18 самолетов в Румынию в течение нескольких недель, а это значит, что центр может заработать", - сказала она.

Оллонгрен отметила, что Нидерланды до сих пор работают над дополнительной помощью украинской ПВО.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставкам истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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