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Нидерланды предоставили Украине военную помощь почти на 1 миллиард евро, - Минобороны

Фото: министры обороны Украины и Нидерландов Алексей Резников и Кайса Оллонгрен (twitter.com/DefensieMin)
Автор: Владимир Костырин

Общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, достигла 987 миллионов евро.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

В ходе выступления в нижней палате представителей Нидерландов (Tweede Kamer) чиновник уточнила, что указанная сумма включает в себя 697 миллионов евро на оборудование, пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро и взнос в размере 100 миллионов евро, который будет внесен в Международный фонд для Украины.

Кроме того, Нидерланды также вносят 25 миллионов евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины, пострадавшей из-за полномасштабной военной агрессии РФ. Этот фонд предназначен для выплат на топливо, одежду и медикаменты.

По словам Оллонгрен, большая сумма показывает "насколько важно помочь Украине, чтобы она не проиграла войну с Россией". Также глава Минобороны отметила, что конца этой войне еще не видно, и РФ продолжает наносить удары с воздуха по украинской инфраструктуре и энергоснабжению, хотя сейчас - зима.

"Но Украина может продержаться за счет помощи", - заявил министр обороны.

Оказанная поддержка оказывает влияние на боеготовность голландских военных, но, по словам Оллонгрен, она все же приемлема, и то, что Нидерланды поставляют в Украину - "тут же пополняется". Министр ожидает, что промышленность сможет производить больше, и необходимо "вернуть производственные линии в рабочее состояние".

Ранее в декабре сообщалось, что Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики на сумму в 20 миллионов долларов.

Напомним, что в ноябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в защите нашей территории, в том числе с неба.

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