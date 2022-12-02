Нидерланды намерены блокировать вступление Болгарии в Шенген: в чем причина

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Болгария, возможно, будет готова вступить в Шенген в 2023 году. По его словам, до сих пор есть опасения по поводу пограничного контроля.

"Теоретически вы рискуете, что через такую ​​страну начнется миграционный поток. Мы хотим исключить возможность незаконного пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной с купюрой в 50 евро", - отметил он.

На следующей неделе министры ЕС должны единогласно договориться о приеме новых стран. Так что, даже если Нидерланды будут единственными, кто проголосует против, решение не будет принято. Пока неясно, будет ли допуск трех стран в Шенген рассматриваться по отдельности, или пакетом. В таком случае отказ Болгарии может иметь последствия и для двух других стран.

Вступление в Шенген Румынии и Хорватии страна намерена одобрить. Расширение Шенгенской зоны включено в повестку заседания министров внутренних дел ЕС 8 декабря. Большинство стран уже приняли решение.