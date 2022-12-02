Нидерланды намерены блокировать вступление Болгарии в Шенген: в чем причина

Нидерланды намерены заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону. По мнению правительства, страна еще не соответствует всем необходимым условиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Болгария, возможно, будет готова вступить в Шенген в 2023 году. По его словам, до сих пор есть опасения по поводу пограничного контроля.
"Теоретически вы рискуете, что через такую страну начнется миграционный поток. Мы хотим исключить возможность незаконного пересечения границы между Турцией и Шенгенской зоной с купюрой в 50 евро", - отметил он.
На следующей неделе министры ЕС должны единогласно договориться о приеме новых стран. Так что, даже если Нидерланды будут единственными, кто проголосует против, решение не будет принято. Пока неясно, будет ли допуск трех стран в Шенген рассматриваться по отдельности, или пакетом. В таком случае отказ Болгарии может иметь последствия и для двух других стран.
Вступление в Шенген Румынии и Хорватии страна намерена одобрить. Расширение Шенгенской зоны включено в повестку заседания министров внутренних дел ЕС 8 декабря. Большинство стран уже приняли решение.
Напомним, Европейский парламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Ожидается, что страна войдет в Шенгенскую зону до конца года.
Также мы писали, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС без дальнейших промедлений принять необходимые решения, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия стали полноправными членами Шенгенской зоны свободного передвижения.
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