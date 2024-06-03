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Нидерланды позволят Украине наносить удары по территории РФ с истребителей F-16

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По ее словам, Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Киев от полетов истребителей F-16, которые он получит от его страны, в российском воздушном пространстве.

"Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", - заявила Оллонгрен.

Она добавила, что Амстердам лишь просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, "что означает, что они будут использовать ее для поражения военных целей, которые им нужны для самообороны". 

Разрешение Украине бить по РФ

С начала широкомасштабного вторжения России страны Запада, которые поставляли оружие Украине, ограничивали его использование только для обороны на украинской территории. Однако, после нового наступления РФ в Харьковской области, западные партнеры пересмотрели свою политику.

США и Германия разрешили ВСУ применять их оружие для ударов по российской территории, но только в пределах приграничных районов Харьковской области. Впоследствии США уточнили, что это разрешение относится и к Сумской области.

Франция фактически дала "зеленый свет" на удары украинских войск по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.

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